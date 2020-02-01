Скачать
Суббота, 01.02.2020
Китайский коронавирус: в Украине разрабатывают собственную систему обнаружения
Китайский коронавирус: в Украине разрабатывают собственную систему обнаружения
СМИ: Украина занимает третье место по количеству беженцев в США
СМИ: Украина занимает третье место по количеству беженцев в США
Украинка Магучих установила новый мировой рекорд (Видео)
Украинка Магучих установила новый мировой рекорд (Видео)
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 2 февраля
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 2 февраля

"Форсаж 9": долгожданный первый трейлер фильма с Вином Дизелем (Фидео)

"Форсаж 9": долгожданный первый трейлер фильма с Вином Дизелем (Фидео)
11:03 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Подробности сюжета пока не раскрываются.

После презентации постеров с главными героями, в сети появился первый трейлер девятой части фильма "Форсаж", съемки которого стартовали прошлым летом.

К своим ролям вернутся Вин Дизель, Мишель Родригес и Хелен Миррен. Кроме того, рэперша Карди Би (Cardi B) и пуэрто-риканский певец Ozuna присоединились к касту "Форсажа 9".

Режиссером новой части выступил Джастин Лин, снявший четвертый, пятый и шестой "Форсажи". Сценаристом девятого "Форсажа" вместо Криса Моргана стал Дэниел Кейси.

Актриса Галь Гадот обещает интригующий сюжетный поворот в "Чудо-женщине 2"

Подробности сюжета пока не раскрываются. Премьера фильма была перенесена на весну 2020 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Форсаж, Видео, Вин Дизель, Трейлер, "Форсаж 9".
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Неприятный запах": В Майами еврейских пассажиров сняли с рейса
02 Магнитные бури: чего ждать украинцам в феврале
03 60 тысяч невъездных: Почему украинцев все чаще не пускают в Польшу
04 "Не более 15% от бюджета семьи": в Кабмине хотят снизить расходы украинцев на "коммуналку"
05 "Мы готовы к любым сценариям": в Кабмине готовят план по эвакуации украинцев из Китая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дождливо и очень сыро: какой будет погода в Украине в первый день февраля
Погода в Украине в первый день февраля
ЕС запускает дипломатическую миссию в Британии
ЕС запускает дипломатическую миссию в Британии
В Раде назвали дату открытия третьей сессии
В Раде назвали дату открытия третьей сессии
1 февраля - приметы и обряды в Макарьев день
1 февраля - приметы и обряды в Макарьев день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь