"Форсаж 9": долгожданный первый трейлер фильма с Вином Дизелем (Фидео)

Новости культуры:Подробности сюжета пока не раскрываются.

После презентации постеров с главными героями, в сети появился первый трейлер девятой части фильма "Форсаж", съемки которого стартовали прошлым летом.

К своим ролям вернутся Вин Дизель, Мишель Родригес и Хелен Миррен. Кроме того, рэперша Карди Би (Cardi B) и пуэрто-риканский певец Ozuna присоединились к касту "Форсажа 9".

Режиссером новой части выступил Джастин Лин, снявший четвертый, пятый и шестой "Форсажи". Сценаристом девятого "Форсажа" вместо Криса Моргана стал Дэниел Кейси.

Подробности сюжета пока не раскрываются. Премьера фильма была перенесена на весну 2020 года.