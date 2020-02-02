Что посмотреть в феврале? 5 самых ожидаемых фильма (Видео)

Новости культуры:В феврале в прокат выйдут картины, которые их поклонники ждали уже давно.

"Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)"

Премьера: 6 февраля

Режиссер: Кэти Ян

В ролях: Марго Робби, Мэри Элизабет Уинстэд, Юэн МакГрегор, Бояна Новакович, Джерни Смоллетт, Крис Мессина, Али Вонг.

После событий "Отряда самоубийц" Харли Квинн разошлась с Джокером. Тем временем, юная Кассандра Кэйн находит алмаз, принадлежащий преступному лидеру Черной Маске. Поэтому Харли объединяется с Черной Канарейкой, Охотницей и Рене Монтойя для защиты Кассандры.

"Кингс Мен"

Премьера: 13 февраля

Режиссер: Мэтью Вон

В ролях: Джемма Артертон, Аарон Тейлор-Джонсон, Мэттью Гуд, Рэйф Файнс, Джимон Хонсу, Стэнли Туччи, Даниэль Брюль, Чарльз Дэнс.

Kingsman — организация супершпионов, действующая на благо человечества вдали от любопытных глаз. И один из первых и самых талантливых оперативников в истории организации — Конрад, молодой и наглый сын герцога Оксфордского. Как и многие его друзья он мечтал служить на благо Англии, но в итоге оказался втянутым в тайный мир шпионов и убийц.

"Еж Соник"

Премьера: 13 февраля

Режиссер: Джефф Фаулер

В ролях: Джеймс Марсден, Бен Шварц, Тика Самптер, Нил МакДонаф, Адам Палли, Джим Керри.

Ежик Соник вместе лучшим другом Томом Вачовски знакомится со сложностями жизни на Земле и противостоит злодейскому доктору Роботнику, который хочет пленить Соника и использовать его безграничные суперсилы для завоевания мирового господства.

"Сенсация"

Премьера: 13 февраля

Режиссер: Джей Роуч

В ролях: Шарлиз Терон, Николь Кидман, Марго Робби, Джон Литгоу, Эллисон Дженни, Малкольм МакДауэлл, Кейт МакКиннон.

Перед нашими глазами история компании Fox News. Этот мир мы увидим глазами трех женщин: Кайлы, Меджин и Грэтхен. Им пришлось многое пройти для определенных достижений на своей работе, и самое ужасное из этого связано с именем одного человека – Роджера Эйлса. Никто никогда не уменьшал его заслуг в том, что он основал корпорацию, которая вскоре стала одной из самых масштабных и успешных в мире. Но порой именно такие люди и пользуются своей властью…Эти трое женщин стали жертвами сексуальных домогательств со стороны Роджера, и они об этом не промолчали. Кайла, Меджин и Грэтхен запустили цепь неотвратимых событий, которые повлияли на весь мир.

"Стволы Акимбо"

Премьера: 27 февраля

Режиссер: Джейсон Хауден

В ролях: Дэниэл Рэдклифф, Самара Вивинг, Риз Дэрби, Нед Деннехи

Парень Майлз изо дня в день ходит на скучную работу и до сих пор любит свою бывшую девушку Нову. Тайная банда, известная как SKIZM выбирает его участником безжалостной игры. По ее условиям случайные люди должны сражаться за свою жизнь. Все поединки транслируются по сети на радость многочисленных фанатов. От первого боя Майлз спасается бегством. Но когда организаторы похищают Нову, он понимает, что бегство в этот раз не поможет. Ему придется бороться из последних сил, чтобы спасти себя и свою возлюбленную от безжалостных и фанатичных зрителей.