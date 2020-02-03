Звезда "Терминатора" сыграет в новом сериале об инопланетянах

Новости культуры:Линда Хэмилтон присоединилась к новому проекту канала SyFy.

Звезда "Терминатора" Линда Хэмилтон сыграет одну из главных ролей в сериале "Resident Alien" канала SyFy.

Как сообщает Deadline, проект основан на серии одноименных комиксов издательства Dark Horse. Адаптированный сценарий написал Крис Шеридан ("Гриффины").

По сюжету, оказавшийся на Земле пришелец (Алан Тьюдик) вынужден взять себе личность доктора из Колорадо и понять, для чего он прибыл на эту планету. Хэмилтон сыграет генерала МакКаллистер, которая занимается поиском инопланетян в жесткой манере.

Сериал "Resident Alien" выйдет этим летом, но точной даты пока нет.