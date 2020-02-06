"Ведьмак": актерский состав второго сезона пополнился "новенькой"

Новости культуры:К второму сезону сериала "Ведьмак" присоединилась британская актриса, сыгравшая в новом "Докторе Дулиттле".

Актриса Кармель Ланиадо снимется во втором сезоне фэнтезийного сериала от Netflix "Ведьмак".

Девушке достанется роль девушки Вайолет, которая прикрывает игривостью и капризностью свой ум и склонность к садизму. Актриса присоединиться к, как минимум, трем эпизодам сериала.

Персонаж, который достался Кармель новый для сериала, так как в книгах Анджея Сапковского такой героини нету.

Съемки ногово сезона стартуют в этом месяце в Великобритании, немного в Шотландии и в некоторых частях Восточной Европы. Зрители увидят второй сезон в 2021 году.