"Faithfull": Люси Бойнтон исполнит главную роль в байопике о Марианне Фейтфулл

Новости культуры:Звезда "Богемской рапсодии" сыграет культовую британскую рок-исполнительницу.

Актриса Люси Бойнтон предстанет в роли британской рок-певицы Марианны Фейтфулл в биографическом фильме "Faithfull".

Байопик расскажет о карьере певицы "от и до": от американских горок до выздоровления от наркозависимости. Действие фильма перенесет зрителя в Лондон середины 60-х годов, когда Марианна только начала свою карьеру и начала сотрудничество с Rolling Stones.

Также в фильме расскажут о ее романе с Миком Джаггером.

Режиссером фильма назначен Иэн Бонот, продюсеры - Джулия Тейлор-Стэнли, Колин Вэйнс и Энди Райдер. Начало съемок планируется на осень этого года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Cannot wait #Faithfull #MarianneFaithfull Публикация от Lucy Boynton (@lucyboynton1) 4 Фев 2020 в 9:47 PST

В настоящее время ведутся поиски актера на роль Мика Джаггера.

Когда ждать картину на больших экранах пока не известно.