"Faithfull": Люси Бойнтон исполнит главную роль в байопике о Марианне Фейтфулл

Актриса Люси Бойнтон предстанет в роли британской рок-певицы Марианны Фейтфулл в биографическом фильме "Faithfull".
Байопик расскажет о карьере певицы "от и до": от американских горок до выздоровления от наркозависимости. Действие фильма перенесет зрителя в Лондон середины 60-х годов, когда Марианна только начала свою карьеру и начала сотрудничество с Rolling Stones.
Также в фильме расскажут о ее романе с Миком Джаггером.
Режиссером фильма назначен Иэн Бонот, продюсеры - Джулия Тейлор-Стэнли, Колин Вэйнс и Энди Райдер. Начало съемок планируется на осень этого года.
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В настоящее время ведутся поиски актера на роль Мика Джаггера.
Когда ждать картину на больших экранах пока не известно.