Звезда Тора снимется в новом проекте Netflix

Новости культуры:Экранный Локи сыграет в политическом триллере от Netflix.

Том Хиддлстон получил главную роль в триллере "Белый аист" (White Stork).

Фильм расскажет о Джеймсе Купере, которого и сыграет Том, и его политике. Когда Джейсма избирают баллотироваться в парламент, его отправляют на государственную проверку. Личная жизнь и парламентская карьера политика оказывается под угрозой, когда на ружу выплывают его секреты.

Создатели проекта планируют выпустить 10 эпизодов сериала.

Руководить проектом будет режиссер Кристоффер Нюхольм, а сценарий написал Кристофер Данлоп, который также выступит исполнительным продюсером.

Больше подробностей, касающихся сериала нет.