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Роберт Дауни-младший поделился старым снимком со съемок "Дулиттла" (Фото)

Роберт Дауни-младший поделился старым снимком со съемок "Дулиттла" (Фото)
16:24 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры:9 января в Украине состоялась премьера фильма "Удивительное путешествие доктора Дулиттла".

Актер Роберт Дауни-младший поделился в своем Instagram-аккаунте кадром из фильма, на котором его персонаж выглядит не как стремящийся вылечить всех зверушек в округе врач, а скорее походит на городского сумасшедшего.

Впрочем, в итоге оказывается, что странный образ Дулиттла связан с его душевными переживаниями. После гибели жены талантливый доктор вел отшельнический образ жизни в своем поместье, в том числе пренебрегая и гигиеной. Так что маленький Томми (Гарри Коллетт), который прибежал к персонажу Дауни-младшего после того, как захотел спасти раненную во время охоты белку, застал его в окружении максимальной антисанитарии.

Но любовь к животным оказалась сильнее жажды саморазрушения, так что добрый доктор облачился в медицинский костюм, а чтобы длинная спутанная борода не мешала ему во время операции, заплел ее в дикого вида косу. Что ж, белке по имени Кевин, определенно, повезло - она оказалась в руках человека, который хоть и пережил большое горе, но не забыл о сострадании.

 
 
 
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#doctor #dolittle will see you now... #bts @dolittlemovie ( @jimmy_rich ) #throwback #tuesday #throwbacktuesday

Публикация от Robert Downey Jr. Official (@robertdowneyjr)

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Да, этот кадр из фильма выглядит глупо и нелепо, но, судя по отзывам зарубежных фанатов, эти слова отлично характеризуют картину в целом. "Дулиттл" с треском провалился в домашнем прокате, и теперь вся надежда только на сборы в других странах. Правда, сам Роберт, несмотря на массу критики и финансовые потери, похоже, очень повеселился, играя странного доктора.

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Роберт Дауни младший, Удивительное путешествие доктора Дулиттла.
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