Роберт Дауни-младший поделился старым снимком со съемок "Дулиттла" (Фото)

Новости культуры:9 января в Украине состоялась премьера фильма "Удивительное путешествие доктора Дулиттла".

Актер Роберт Дауни-младший поделился в своем Instagram-аккаунте кадром из фильма, на котором его персонаж выглядит не как стремящийся вылечить всех зверушек в округе врач, а скорее походит на городского сумасшедшего.

Впрочем, в итоге оказывается, что странный образ Дулиттла связан с его душевными переживаниями. После гибели жены талантливый доктор вел отшельнический образ жизни в своем поместье, в том числе пренебрегая и гигиеной. Так что маленький Томми (Гарри Коллетт), который прибежал к персонажу Дауни-младшего после того, как захотел спасти раненную во время охоты белку, застал его в окружении максимальной антисанитарии.

Но любовь к животным оказалась сильнее жажды саморазрушения, так что добрый доктор облачился в медицинский костюм, а чтобы длинная спутанная борода не мешала ему во время операции, заплел ее в дикого вида косу. Что ж, белке по имени Кевин, определенно, повезло - она оказалась в руках человека, который хоть и пережил большое горе, но не забыл о сострадании.

Да, этот кадр из фильма выглядит глупо и нелепо, но, судя по отзывам зарубежных фанатов, эти слова отлично характеризуют картину в целом. "Дулиттл" с треском провалился в домашнем прокате, и теперь вся надежда только на сборы в других странах. Правда, сам Роберт, несмотря на массу критики и финансовые потери, похоже, очень повеселился, играя странного доктора.