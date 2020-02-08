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Суббота, 08.02.2020
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Слух: съемки продолжения "Безумного Макса" начнутся в этом году

Слух: съемки продолжения "Безумного Макса" начнутся в этом году
18:47 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры:Фильм "Безумный Макс: Дорога ярости" вышел в 2015 году.

Ресурс Geeks WorldWide делится информацией, что Джордж Миллер наконец утряс все юридические проблемы в связи с сиквелом "Безумного Макса" и готов приступить к съемкам долгожданного блокбастера под рабочим названием "Безумный Макс: Пустошь" в конце осени 2020 года. Впрочем, пока эти сведения фигурируют лишь на уровне слухов, не получив подтверждения со стороны более авторитетных источников.

Ранее Миллер утверждал, что в будущем он непременно планирует вернуться к "Безумному Максу", сняв по крайней мере еще один в рамках франшизы. О сюжете предстоящей картины, равно как и сроках ее производства, никаких сведений нет. Также остается неясно, стоит ли ждать возвращения Тома Харди в роли заглавного героя.

Как бы там ни было, сперва Миллер намерен закончить работу над фэнтезийной драмой "Три тысячи лет тоски", съемки которой стартуют в марте. Ведущие роли в этом фильме сыграют Тильда Суинтон и Идрис Эльба. Сообщается, что эта картина должна стать самым масштабным проектом в карьере Миллера.

 
 
 
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#BTS of #MadMax with #TomHardy and director #GeorgeMiller.

Публикация от @ madmaxmovie

У детектива "Достать ножи" будет продолжение

Последним же фильмом режиссера остается именно "Безумный Макс: Дорога ярости", который вышел в 2015 году. Снискав признание как со стороны критиков, так и со стороны рядовых зрителей, этот боевик закрепился в качестве одного из лучших фильмов минувшего десятилетия.

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Съемки, Том Харди, Безумный Макс, Безумный Макс: Пустошь.
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