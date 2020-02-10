В Чернигове снимут документальный фильм о "колбасной революции" 1990 года

Новости культуры:В Чернигове пройдут съемки фильма о "колбасной революции" 1990 года.

Исполком Черниговского городского совета дал разрешение на временное перекрытие транспортного движения на перекрестке двух улиц города для съемок документального фильма о так называемой "колбасной революции" 1990 года.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Для проведения съемок эпизодов документального фильма разрешить перекрытие движения автотранспорта в г.Чернигове на перекрестке ул.Рокоссовского с ул. Доценко с 23.00 10 февраля 2020 года в 02.00 часов 11 февраля 2020 года", - говорится в решении.

Этим же документом исполком поручает городским структурам обеспечить проведение съемок: организовать освещение перекрестка, установить соответствующие дорожные знаки, разместить патрульную полицию и тому подобное.

Документальный фильм о событиях 30-летней давности будет создавать Черниговская региональная дирекция Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Известно, что на указанных выше улицах будет сниматься один из ключевых эпизодов, а именно: ДТП с участием частных "Жигулей" и обкомовской "Волги", в багажнике которой черниговцы увидели дефицитные тогда продукты: колбасу, коньяк и прочее.

Как сообщалось, так называемая "колбасная революция" - стихийное выступление жителей Чернигова против действующей власти и экономических проблем в рождественские дни 1990 года. В историю событие вошло как первый в Советском Союзе гражданский взрыв, направленный против коммунистического режима. Выступление черниговцев получило широкий резонанс, породило ряд аналогичных акций в других городах СССР, дав толчок общественному пробуждению.