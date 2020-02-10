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Понедельник, 10.02.2020
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Бруно Марс заключил сделку с Disney: подробности

Бруно Марс заключил сделку с Disney: подробности

Бруно Марс заключил сделку с Disney: подробности
16:48 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Американский исполнитель сыграет в оригинальном мюзикле от Disney.

Обладатель премии "Грэмми" Бруно Марс поработает над пока безымянным оригинальным проектом студии Disney.

Как сообщает Deadline, актер сыграет одну из ролей, спродюсирует мюзикл и запишет несколько песен.

Детали сюжета держатся в секрете. Сейчас идет поиск режиссера и сценариста.

Музыкальный фильм будет ориентирован на большие экраны, дата выхода не сообщается.

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Ранее Бруно Марс снимался в эпизоде фильма "Медовый месяц в Вегасе", а также озвучивал персонажа Роберта в мультфильме "Рио 2". В главной роли исполнитель выступит впервые.

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Фильм, Дисней, Бруно Марс, Мюзикл, Певец.
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