Бруно Марс заключил сделку с Disney: подробности

Новости культуры:Американский исполнитель сыграет в оригинальном мюзикле от Disney.

Обладатель премии "Грэмми" Бруно Марс поработает над пока безымянным оригинальным проектом студии Disney.

Как сообщает Deadline, актер сыграет одну из ролей, спродюсирует мюзикл и запишет несколько песен.

Детали сюжета держатся в секрете. Сейчас идет поиск режиссера и сценариста.

Музыкальный фильм будет ориентирован на большие экраны, дата выхода не сообщается.

Ранее Бруно Марс снимался в эпизоде фильма "Медовый месяц в Вегасе", а также озвучивал персонажа Роберта в мультфильме "Рио 2". В главной роли исполнитель выступит впервые.