"Сопротивление": вышел трейлер фильма с Джесси Айзенбергом (Видео)

Вышел трейлер фильма "Сопротивление" (Resistance), главную роль в котором сыграл Джесси Айзенберг ("Социальная сеть").
В ленте также снимались Эд Харрис, Эдгар Рамирес, Клеманс Поэзи и другие.
Режиссером картины выступил Джонатан Якубович. Одним из продюсером картины стал старший сын Марселя Марсо.
Фильм расскажет историю актера-мима Марселя Марсо, который во время Второй мировой войны участвовал во французском Сопротивлении - движении, которое противодействовало нацистам во время оккупации Франции. Марсо помог спасти еврейских детей-сирот, которых должны были убить.