"Сопротивление": вышел трейлер фильма с Джесси Айзенбергом (Видео)

Новости культуры:Премьера картины запланирована на март 2020 года.

Вышел трейлер фильма "Сопротивление" (Resistance), главную роль в котором сыграл Джесси Айзенберг ("Социальная сеть").

В ленте также снимались Эд Харрис, Эдгар Рамирес, Клеманс Поэзи и другие.

Режиссером картины выступил Джонатан Якубович. Одним из продюсером картины стал старший сын Марселя Марсо.

Фильм расскажет историю актера-мима Марселя Марсо, который во время Второй мировой войны участвовал во французском Сопротивлении - движении, которое противодействовало нацистам во время оккупации Франции. Марсо помог спасти еврейских детей-сирот, которых должны были убить.