"Самаритянин": кто сыграет в супергеройской драме с Сильвестром Сталлоне

Стал известен актерский состав супергеройской драмы "Самаритянин" с Сильвестром Сталлоне в главной роли. Спродюсирует картину его же компания Balboa Productions.
Как сообщает Deadline, в картине также сыграют Джейвон Уолтон ("Эйфория"), Мартин Старр, Йохан Филип Асбек ("Игра престолов"), Даша Поланко и Мойзес Ариас.
Фильм расскажет историю мальчика, который живет по соседству с загадочным стариком. Вскоре становится ясно, что его сосед – легендарный супергерой, исчезнувший 20 лет назад.
Режиссёром выступает Джулиус Эйвери ("Оверлорд").