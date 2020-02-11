В телеадаптации "Паразитов" может сыграть Марк Руффало

Новости культуры:Подробностей пока нет, ведь только ведутся переговоры.

Режиссер Пон Джун-Хо и канал HBO хотят видеть актера Марка Руффало, известного по роли Халка, в новой телеадаптации "Паразитов".

Как сообщает Collider, пока только ведутся переговоры, но корейский режиссер уже общался с актером. Канал HBO не подтвердил информацию — заявил, что производство находится в ранней стадии, поэтому говорить о чем-то с уверенностью рано.

Также не раскрывается возможная роль Марка Руффало.

"Было бы замечательно. Пон великолепный, люблю его. Он произнес на Оскаре прекрасную речь, снял отличный фильм и я бы с радостью сыграл в сериале. Пока ничего не решено, но я бы поучаствовал. Было бы здорово", - прокомментировал слухи сам Руффало.