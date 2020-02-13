В Disney ведутся работы над "Аладдин 2" (Видео)

Приключенческий фильм о хорошем уличном воре Аладдине получит ожидаемое продолжение. О том, что лента "Аладдин" получит сиквел, сообщается на сайте The Hollywood Reporter. Единогласное решение о съемках второй части якобы было принято сразу после премьеры, которая состоялась в мае 2019 года, однако лишь сейчас создатели решили известить о своих намерениях фанатов. Как известно, сценарий к сиквелу "Аладдин 2" будут писать Джон Гэйтинс и Андреа Берлофф. Американские сценаристы обещают, что сюжет второй части будет довольно оригинальным. Ожидается, что к главной роли вернется Уилл Смит, а режиссер оригинальной части Гай Ричи снова сядет в свое кресло. Однако роли будут распределять после того, как сценарий будет полностью написан.