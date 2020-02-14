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Фильм Sonic The Hedgehog: первые оценки

Фильм Sonic The Hedgehog: первые оценки
05:13 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости культуры:Долгожданная премьера "Соника" в кино произойдет 14 февраля.

Sonic The Hedgehog (Соник в кино) выйдет только завтра, 14 февраля, но журналисты уже успели посмотреть фильм и рассказали о впечатлениях.

Что известно

Критики отреагировали на фильм прохладно. На Metacritic рейтинг Sonic The Hedgehog опустился до 47 баллов, получив в основном смешанные или негативные отзывы. В обзорах картину называют «неплохим семейным фильмом», что отразилось на сюжете. Журналист Screenrant отметил, что Sonic The Hedgehog сможет заинтересовать и даже рассмешить детей, но взрослым рискует показаться скучным.

К тому же критики отмечают, что сам Соник хоть и выглядит хорошо, но не удался как персонаж. Да и мотивация героя в начале фильма получилась шаткой.

Хвалят фильм за экшен сцены, которых здесь много. Даже нашлось место для «Don’t Stop Me Now», которая, наверное, побывала практически в каждом фильме с битвами и прочими сражениями. Удачной получилась и анимация. Paramount прислушались к геймерам и перерисовали Соника еще после выхода первого трейлера, так что фанаты останутся довольны.

Оценки:

  • New York Post — 75
  • The Washington Post — 75
  • IGN — 70
  • We Got This Covered — 70
  • Vulture — 60
  • Screen Rant — 50
  • Variety — 40
  • The New York Times — 30
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Кино, Фильм, Соник, Sonic The Hedgehog.
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