"Убивая Еву": вышел "кровавый" тизер 3 сезона британского сериала (Видео)

Создатели сериала "Убивая Еву" поздравили поклонников с Днем святого Валентина, опубликовав тизер третьего сезона шоу.
В нем они также назвали дату его выхода.
Третий сезон сериала выйдет 26 апреля. Первые два сезона шоу принесли исполнительницам главных ролей, Сандре О и Джоди Комер, многочисленные номинации и награды престижных премий, сам сериал несколько раз называли лучшим сериалом года.
Ранее стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер четвертого сезона сериала "Очень странные дела". Его действие будет разворачиваться в России.