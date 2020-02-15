"Убивая Еву": вышел "кровавый" тизер 3 сезона британского сериала (Видео)

Новости культуры:Старт третьего сезона телесериала запланирован на 26 апреля.

Создатели сериала "Убивая Еву" поздравили поклонников с Днем святого Валентина, опубликовав тизер третьего сезона шоу.

В нем они также назвали дату его выхода.

Третий сезон сериала выйдет 26 апреля. Первые два сезона шоу принесли исполнительницам главных ролей, Сандре О и Джоди Комер, многочисленные номинации и награды престижных премий, сам сериал несколько раз называли лучшим сериалом года.

Ранее стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер четвертого сезона сериала "Очень странные дела". Его действие будет разворачиваться в России.