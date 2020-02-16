Castlevania: Netflix представил трейлер третьего сезона (Видео)

Судя по ролику, героям предстоит сразить полчища нечисти, чтобы, как водится, спасти человечество. Для тех, кто только собирается познакомиться с телешоу, одним предложением напомним его нехитрую суть — Тревор Бельмонт, Алукард и Сифа Бельнадес защищают Валахию от Дракулы и его приспешников. За сценарий отвечает автор комиксов Уоррен Эллис (Warren Ellis). Третий сезон Castlevania стартует 5 марта. В него войдут 10 эпизодов.