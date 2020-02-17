Оливия Уайлд планирует снять байопик об известной американской гимнастке

Новости культуры:Режиссер снимет байопик о гимнастке, которая на Олимпийских играх продолжила выступать с травмой.

Актриса и режиссер Оливия Уайлд снимет биографический фильм Perfect об известной американской гимнастке Керри Страг.

Как сообщает THR, сценарий ленты написал Ронни Сандал. Уайлд отметила, что это лучший текст из тех, что она читала.

Об актерском составе, а также дате выхода пока ничего не известно.

Керри Страг выступала за сборную США по спортивной гимнастике в 1990-х годах и была частью так называемой великолепной семерки. В 1996 году на Олимпийских играх в Атланте Страг серьезно травмировала лодыжку, однако продолжила выступление и помогла завоевать своей команде золотую медаль.

Травма оказалась серьезной, и Страг была вынуждена завершить карьеру. После победы девушка стала национальной героиней: ее фотография была опубликована на обложке Time, ее приглашал в Белый дом президент Клинтон. После ухода из спорта Страг закончила Стэнфорд, работала в министерстве финансов и юстиции.