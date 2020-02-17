"Пиноккио" от Гильермо дель Торо: кто озвучит героев анимации

Новости культуры:Известны актеры, которые озвучат героев мультфильма.

Персонажей в новом анимационном фильме "Пиноккио" от оскароносного режиссера Гильермо дель Торо ("Форма воды") озвучат Тильда Суинтон, Юэн МакГрегор и Кристоф Вальц.

Как пишет Na Ekranie, информацией поделился Дэвид Брэдли, известный по роли Уолдера Фрея в "Игре престолов". Брэдли озвучит в мультфильме Джузеппе. Также в озвучке примет участие давний друг дель Торо - Рон Перлман.

Проект выйдет на Netflix. Действие сюжета развернется в фашистской Италии в середине 1930-х годов.

Ранее Гильермо дель Торо предупредил, что в его фильме "Пиноккио" будет много политики. Кроме того, его новый проект не для всей семьи и будет очень отличаться от веселой версии Disney.