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Колин Фаррелл и Брендан Глисон снимутся в следующем фильме режиссера "Залечь на дно в Брюгге"

Колин Фаррелл и Брендан Глисон снимутся в следующем фильме режиссера "Залечь на дно в Брюгге"
13:41 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:Это будет четвёртая полнометражная работа Мартина Макдоны, который также поставил "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Мартин Макдона, известный как режиссер фильмов "Залечь на дно в Брюгге" и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" и кроме них снявший картины "Семь психопатов" и "Шестизарядник", за который получил "Оскар", начинает съемки новой ленты по своему собственному сценарию.

Фильм будет называться "Банши Инишира", производством и прокатом займутся студии Film4 и Searchlight Pictures, ранее называвшаяся Fox Searchlight. Бюджет фильма составит приблизительно 20 миллионов долларов.

На главные роли в фильме приглашены Колин Фаррелл и Брендан Глисон, уже снимавшиеся у Макдоны в главных ролях в трагикомедии "Залечь на дно в Брюгге", также снятой Макдоной по собственному сценарию. Фаррелл сыграл наемного убийцу Рэя, страдающего из-за того, что по ошибке застрелил ребенка.

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Глисон исполнил роль наставника Рэя Кена, который должен застрелить по приказу босса мафии провинившегося друга, но вместо этого уговаривает того завязать с преступной жизнью.

Сюжет "Банши Инишира" рассказывает про двух друзей, живущих на далеком ирландском острове. Внезапно один из них обрывает все отношения, что приводит к тяжелым последствиям для обоих.

Предыдущий фильм Макдоны "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" завоевал два "Оскара" — за лучшую женскую роль и лучшую мужскую роль второго плана.

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Фильмы, Кино, Знаменитости, Колин Фаррелл, Брендан Глисон.
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