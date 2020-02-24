Стив Моларо рассказал о кроссовере с "Теорией большого взрыва"

Новости культуры:Оказалось, что на экране зрители увидели не копию привычных декораций, а именно оригинальную версию — ее пришлось позаимствовать из музея Warner Bros.

16 эпизод 3 сезона "Детства Шелдона" стал для фанатов "Теории большого взрыва" особенным, ведь юный герой выиграл оплачиваемую поездку в Пасадену, штат Калифорния, и побывал на лекции своего кумира Стивена Хокинга в будущей альма-матер — Калифорнийском технологическом институте.

Можно биться об заклад, что финал серии заставил фанатов пережить несколько сентиментальных мгновений, ведь Шелдон и его папа Джордж оказались в дверях кафетерия Калтеха, где юный гений однажды соберется со своими друзьями Леонардом, Говардом и Раджешем.

В интервью изданию TV Line создатель "Детства Шелдона" Стив Моларо поделился, что возвращаться в декорации "Теории большого взрыва" спустя почти год после окончания шоу было "более чем сюрреалистично". Продюсер назвал этот опыт "чрезвычайно эмоциональным" и признался, что не смог сдержать слезы, увидев знакомую обстановку.

Моларо со смехом сказал, что те, кто посетил музей в день съемок того самого эпизода "Детства Шелдона", могли обнаружить пустое место с запиской, гласившей, что экспонат сдан сериалу в аренду.

Также Стив бъяснил, почему именно Джордж отправился с Шелдоном в путешествие, а не чрезмерно опекающая сына Мэри. Шоураннер хотел подарить им время вместе, которое становится вдвойне ценным, если учитывать печальную судьбу Джорджа. И понимание, что уже ставший гениальным ученым Шелдон каждый раз проходил сквозь двери, в которых когда-то стоял вместе с отцом, стало для фанатов очень важным и бесконечно трогательным.

Также Моларо объяснил и то, почему в "Детстве Шелдона" такое внимание уделяется приятным воспоминаниям Шелдона об отце. Ведь в "Теории большого взрыва" он редко вспоминал о нем, а если и рассказывал что-то, это было зачастую колким и саркастичным. По словам шоураннера, все дело в том, что спустя годы Шелдон по-другому взглянул на свое детство и осознал многие моменты, которыми и решил поделиться со зрителями.

Напомним, в "Теории большого взрыва" был эпизод, когда Шелдон признался Пенни, что однажды застал отца с другой женщиной. Непонятно, найдет ли эта сцена отражение в приквеле, не знает этого и сам Морало.

Взрослый Шелдон, возможно, не захочет рассказывать аудитории эту историю,— признался он. Впрочем, шоу уже продлено как минимум на четвертый сезон, так что случиться может всякое.