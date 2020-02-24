Объявлены даты приема документов на конкурсные отборы кинопроектов на 2020 год

Новости культуры:Сроки приема документов зависят от направлений и видов фильмов.

Совет по государственной поддержке кинематографии объявил сроки приема документов на конкурсные отборы кинопроектов на 2020 год.

Об этом сообщает Госкино.

"Со 2 по 31 марта 2020 года продлится прием документов на Тринадцатый конкурсный отбор кинопроектов по направлениям: игровые полнометражные фильмы-дебюты - государственная поддержка до 100% общей сметной стоимости производства; игровые короткометражные фильмы-дебюты (хронометраж до 20 минут) - государственная поддержка до 100% общей сметной стоимости производства", - сказано в сообщении.

Отмечается, что со 2 апреля по 3 мая 2020 года продлится прием документов на Четырнадцатый конкурсный отбор кинопроектов по направлению телевизионные фильмы, телевизионные сериалы - государственная поддержка до 50% общей сметной стоимости телевизионного фильма, телевизионного сериала.

С 23 апреля по 24 мая 2020 года продлится прием документов на Пятнадцатый конкурсный отбор кинопроектов по направлениям: игровые полнометражные национальные - государственная поддержка до 80% общей сметной стоимости производства; игровые полнометражные совместного производства - государственная поддержка до 80% общей сметной стоимости производства; игровые полнометражные для детской аудитории - государственная поддержка до 100% общей сметной стоимости производства фильма.

С 14 мая по 14 июня 2020 года продлится прием документов на Шестнадцатый конкурсный отбор кинопроектов по направлениям: неигровые фильмы национальные; неигровые фильмы совместного производства; игровые полнометражные фильмы художественной и культурной значимости (авторские), национальные - государственная поддержка до 100% общей сметной стоимости производства; игровые полнометражные фильмы художественной и культурной значимости (авторские), совместного производства - размер государственной поддержки обусловлен нормами Европейской конвенции о совместном кинематографическом производстве и другими международными договорами, ратифицированными Украиной; анимационные полнометражные фильмы; анимационные короткометражные фильмы.

Объявление о начале конкурсных отборов и подробная информация о порядке их проведения - на сайте Государственного агентства Украины по вопросам кино в рубрике "Ближайшие конкурсы".