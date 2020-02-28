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Игру в кино я буду любить всегда: Ева Мендес призналась, что хочет сыграть в сиквеле "Правил съема: Метод Хитча"

Игру в кино я буду любить всегда: Ева Мендес призналась, что хочет сыграть в сиквеле "Правил съема: Метод Хитча"
11:23 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Последний фильм с участием Мендес вышел еще в 2014 году, после чего она решила полностью посвятить себя воспитанию своих дочерей

В эксклюзивном интервью изданию Entertainment Tonight актриса Ева Мендес рассказала, какие роли могли бы побудить ее вернуться к актерской карьере. 

Игру в кино я буду любить всегда. Просто сейчас у меня маленькие дети, так что я порядком отдалилась от этого. В то же время есть не так много ролей, которые могли бы привлечь мое внимание. Сейчас бы я уже не стала сниматься во многих фильмах, на которые соглашалась в прошлом. Многое я попросту вычеркнула. Я бы не хотела сниматься в слишком жестоком кино. Разумеется, фильмы на сексуальную тематику тоже исключаются. Так что теперь я могла бы воскликнуть: "Disney, я вся ваша! Эй, Disney!" Это все, что осталось. Но в этом случае я бы предпочла сыграть злодейку. Мне больше по душе кто-то вроде Урсулы… Мне нравятся злодеи в фильмах Disney. Они забавные, — призналась Мендес.

Впрочем, среди фильмов для взрослой аудитории на примете актрисы все же имеется один проект, к которому она бы отнеслась с энтузиазмом, — речь о сиквеле ромкома "Правила съема: Метод Хитча", который вышел еще в 2005 году. В этой картине Мендес сыграла вместе с Уиллом Смитом:

"Наследие" может потерять еще одного актера

Прошло уже 15 лет? Вы шутите? Вот это да. Какого черта? Знаете, что? Пора уже снять "Метод Хитча 2". Уилл, давай сделаем это. "Метод Хитча 2". Каким был бы сюжет сиквела? Думаю, история бы крутилась вокруг всех этих приложений для знакомств. Чем бы занимался Хитч? Думаю, он бы оказался не у дел.

Пусть Мендес уже несколько лет не снимается в кино, параллельно с семейными делами она занимается развитием собственной линии одежды, сотрудничая с компанией New York & Company, которая специализируется на женской одежде и аксессуарах.

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Фильмы, Кино, Актриса, Мендес.
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