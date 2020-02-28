В Беларуси впервые вышел в прокат фильм на украинском языке (Видео)

Новости культуры:Из сотен новых украинских кинофильмов белорусских показов дождалась комедия "Мои мысли тихие".

В Беларуси назвали украинские киноленты, которые выходят там в прокат и порекомендовали их посмотреть, а также проанализировали развитие украинского кино на протяжении последних лет, отметив большой серьезный скачок в качестве и национальной ориентированности фильмов.

"Впервые за долгое время украинский фильм выходит в прокат в Беларуси - и впервые в белорусском прокате кино на украинском языке", - говорится в сообщении белорусской службы Радио Свобода.

С 27 февраля в минских кинотеатрах "Пионер", Silver Screen Galileo, VOKA Cinema и Falcon Club показывают украинскую комедию "Мои мысли тихие".

"Мои мысли тихие" - это первый полнометражный фильм молодого режиссера из Ужгорода Антонио Лукича. По сюжету, молодой звукорежиссер Вадим должен записать для видеоигры звуки редких животных и птиц Закарпатья, но едет на задание с матерью.

Лента уже получила ряд наград и со времени выхода в украинский прокат 16 января собрала сумму, превышающую бюджет, который составил более 9 млн грн.

Рекомендуют белорусам, в частности, фильм "Черкассы", "Захар Беркут", документальные фильмы "Школа № 3", которая была на Берлинским кинофестивале, "Земля голубая, как Апельсин", который на фестивале "Сандэнс" в США получил приз за режиссуру и сейчас выставлен на Берлинский кинофестиваль, "Панорама", который в прошлом году был на Одесском кинофестивале, или фильм "Поет Ивано-ФранковскТеплокоммунэнерго"- документальный фильм, который взял множество призов во всем мире.

Пока неизвестно, какие из этих фильмов попадут в белорусский прокат, но первый шаг уже сделан.

Государственное агентство Украины по вопросам кино в прошлом году запретило показывать пять фильмов. Среди них фильмы производства России, США и Франции, а также кинолента, в которой снялся действующий президент Украины Владимир Зеленский, о чем свидетельствует перечень запрещенных фильмов опубликованный на сайте Госкино.

Три фильма Госкино запретило показывать на основе закона "О кинематографе" и приказов Министерства культуры "О дополнении перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности" и на основании обращения СБУ.

Среди таких фильмов и оказалась кинолента "Восемь первых свиданий" (2012 год, режиссер Додсон. Д., Маляревский А.), в которой снялся Зеленский. Фильм запретили в Украине в связи с тем, что одну из ролей играет Екатерина Варнава. Она включена в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, поскольку посещала аннексированный Россией Крым.