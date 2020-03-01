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Весемира в сериале "Ведьмак" должен сыграть Ким Бодниа

Весемира в сериале "Ведьмак" должен сыграть Ким Бодниа
05:52 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости культуры:Ким Бодниа получил роль главного героя в новом сериале от Netflix.

Netflix уже готовится к съемкам второго сезона сериала «Ведьмак». Компания набирает актеров на главные роли и уже нашла человека, который сыграет Весемира.

Что за актер

Роль отдали Киму Бодниа, датскому актеру, который преимущественно играл в небольших фильмах и сериалах. Шоураннер проекта Лорен Хиссрич отмечает игру актера в «Убить Еву», где тот сыграл русского киллера, и сериале «Мост», в котором Бодниа перевоплотился в детектива.

«Я так рад приветствовать Кима Боднию на съемкх „Ведьмака“. Я восхищался его уникальными талантами в таких шоу, как „Убить Еву“ и „Мост“, и не могу дождаться, когда он передаст силу, упорство и тепло персонажу Весемиру, который является неотъемлемой частью нашего предстоящего сезона», — сказала Хиссрич.

Примечательно, что на роль Весемира могли взять и Марка Хэмилла. Актер писал о своем желании в Twitter и даже получил ответ от шоураннера проекта, но до дела, видимо, не дошло. Неизвестно, отказалась ли сам Хэмилл или же актер так и не получил приглашение.

Кто такой Весемир

Напомним, что Весемир — наставник молодых ведьмаков в Каэр Морхене, а для Геральта учитель стал приемным отцом. В самом замке он обучает фехтованию и монстрологии. Впервые персонажа упоминают в рассказе «Глас Рассудка», и позже фигурирует в последующих книгах франшизы, а также играх CD Projekt.

 

 

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Netflix, Ведьмак, Весемир, Ким Бодниа.
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