Скачать
Понедельник, 02.03.2020
Генпрокурор Рябошапка о своей отставке: Ничего не состоится
Генпрокурор Рябошапка о своей отставке: Ничего не состоится
COVID-2019: В мире уже более 3000 человек умерли от коронавируса
COVID-2019: В мире уже более 3000 человек умерли от коронавируса
Вернидуб признался, что мог возглавить Динамо
Вернидуб признался, что мог возглавить Динамо
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 марта

В сети появился украинский трейлер фильма "Пила: Спираль" (Видео)

В сети появился украинский трейлер фильма "Пила: Спираль" (Видео)
10:39 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости культуры:После съемок восьми частей, кинотворцы решились на перезапуск франшизы.

Легендарный фильм "Пила: Спираль" не оставил равнодушными ни одного из ценителей жанра ужасов.

Комедийный актер Крис Рок объявил о желании перезапустить культовую франшизу и вдохнуть в нее новое "ужасное" еще весной прошлого года. Он сказал, что знает способ, как оживить историю про легендарного маньяка. Так, новая часть получила название "Спираль".

Похоже, Крис Рок не шутил. Ведь уже в начале 2020 года он вместе со сценаристами Джошем Столбергом и Питером Голдфингером, а также режиссером Дареном Линном Бусманом представили первый трейлер. Стоит добавить, что пока по сюжету промо-ролика непонятно, будет ли новая история как-то связана с Джоном Крамером. 

Официально: Сериал "Чикаго в огне" продлен на третий сезон

По сюжету, детектив Изекиль Зик Бэнкс живет в тени своего отца, роль которого исполнит Сэмюэл Лерой Джексон, и ничем не выделяется на службе. Но однажды ему и его новому напарнику поручают расследовать серию жестоких убийств. После этого жизнь главного героя меняется на 180 градусов и он начинает понимать, что находится на грани со смертью.

Премьера фильма "Пила: Спираль" запланирована на 21 мая 2020 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кино, Трейлер, Новинки кино, Украинский трейлер, Пила: Спираль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В этом году офицеров запаса призовут на срочную службу
02 Гончарук и Ермак провели встречу в одном из столичных ресторанов
03 Шестая авария за полгода: в пригороде Киева автомобиль сбил пешехода, люди перекрыли дорогу
04 Чистый понедельник 2 марта: что обязательно нужно сделать в этот день
05 Медики зафиксировали четыре случая подозрения на коронавирус в Ровно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Мокрый снег и штормовой ветер: какой будет погода в первые дни весны
Мокрый снег и ветер: какой будет погода в первые дни весны
Впервые в этом году: Северная Корея испытала две ракеты
Северная Корея впервые в этом году испытала две ракеты
На сколько сократился государственный долг Украины
На сколько сократился государственный долг Украины
Чистый понедельник 2 марта: что обязательно нужно сделать в этот день
Чистый понедельник 2 марта: что обязательно нужно сделать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь