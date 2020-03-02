В сети появился украинский трейлер фильма "Пила: Спираль" (Видео)

Новости культуры:После съемок восьми частей, кинотворцы решились на перезапуск франшизы.

Легендарный фильм "Пила: Спираль" не оставил равнодушными ни одного из ценителей жанра ужасов.

Комедийный актер Крис Рок объявил о желании перезапустить культовую франшизу и вдохнуть в нее новое "ужасное" еще весной прошлого года. Он сказал, что знает способ, как оживить историю про легендарного маньяка. Так, новая часть получила название "Спираль".

Похоже, Крис Рок не шутил. Ведь уже в начале 2020 года он вместе со сценаристами Джошем Столбергом и Питером Голдфингером, а также режиссером Дареном Линном Бусманом представили первый трейлер. Стоит добавить, что пока по сюжету промо-ролика непонятно, будет ли новая история как-то связана с Джоном Крамером.

По сюжету, детектив Изекиль Зик Бэнкс живет в тени своего отца, роль которого исполнит Сэмюэл Лерой Джексон, и ничем не выделяется на службе. Но однажды ему и его новому напарнику поручают расследовать серию жестоких убийств. После этого жизнь главного героя меняется на 180 градусов и он начинает понимать, что находится на грани со смертью.

Премьера фильма "Пила: Спираль" запланирована на 21 мая 2020 года.