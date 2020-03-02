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Понедельник, 02.03.2020
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Темнокожий супергерой: кто сыграет Капитана Америку в "Соколе и Зимнем солдате"

Темнокожий супергерой: кто сыграет Капитана Америку в "Соколе и Зимнем солдате"
22:00 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Энтони Маки станет Капитаном Америкой в новом фильме Marvel.

Актер Энтони Маки подтвердил, что его герой Сэм Уилсон станет Капитаном Америкой в фильме "Сокол и зимний солдат", выход которого запланирован на август этого года.

Как пишет justjared, о темнокожем супергерое он рассказал на премьере нового сезона сериала "Видоизмененный углерод", где он сыграл главную роль.

"Стать темнокожим Капитаном Америкой было непростой задачей. В то же время нет какой-то отличительной черты американца, мы все американцы. Мое лицо будет представлять нас как страну. Я хочу, чтобы мой Капитан Америка представлял всех. Не только определенную группу людей", - сказал Энтони Маки.

По его словам, в новом фильме фанаты узнают больше о Сэме Уилсоне, а также Баки Барнсе, об их мыслях и чувствах, подробностях семейной жизни.

 
 
 
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ACTING.

Публикация от Sebastian Stan (@imsebastianstan)

Напомним, Энтони Маки повторил роль Сокола в фильме "Мстители: Финал". Как и все те, кто не выжил после щелчка Таноса, он возрождается после щелчка Халка, позже появляется в финальной битве. В конце фильма постаревший Стив Роджерс предлагает Сэму стать новым Капитаном Америкой.

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На днях актер Себастиан Стэн выложил в Instagram новый кадр со съемок сериала Disney+ "Сокол и Зимний солдат". На снимке запечатлены он сам (Баки Барнс/Зимний солдат), Энтони Маки (Сэм Уилсон/Сокол), Уайатт Рассел (Джон Уокер) и малоизвестный актер Кле Беннетт.

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Кино, Фильм, Энтони Маки, Marvel, Роль, Актер.
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