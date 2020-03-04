Банда из Хоукинса снова в деле: Звезды "Очень странных дел" воссоединились (Видео)

Новости культуры:Съемки новых эпизодов стартуют уже совсем скоро, а выпущенный ролик дает хотя бы отчасти определить, каким будет каст четвертого сезона.

На прошлых выходных актерский состав сериала "Очень странные дела" вновь собрался вместе, чтобы провести читку сценария четвертого сезона.

Вскоре Netflix выложил видео с этой встречи — в нем можно увидеть, как артисты обнимаются и смеются, потихоньку готовясь к предстоящей работе.

На видео появляются Дэвид Харбор, Вайнона Райдер, Финн Вулфорд, Милли Бобби Браун, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ноа Шнапп, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Майя Хоук, Сэди Синк, Джо Кири, Кара Буоно, Приа Фергюсон, а также Бретт Гельман, чья роль в дальнейшем будет расширена. Казалось, что в конце третьего сезона персонаж Харбора шериф Джим Хоппер погиб, но в прошлом месяце его возвращение было официально подтверждено в первом трейлере к предстоящему сезону.

О продлении "Очень странных дел" на четвертый сезон было объявлено в сентябре прошлого года. Согласно имеющимся данным, съемки новых серий начнутся в Литве, где будут отсняты тюремные сцены. Также в работе будут задействованы локации, которые использовались при создании сериала HBO "Чернобыль". Затем съемочная команда вернется в США, чтобы отснять остальной материал в Атланте.

Известно, что первый эпизод четвертого сезона получил название "Глава первая. Клуб адского пламени". Ожидается, что премьера нового сезона состоится на Netflix во второй половине этого года.