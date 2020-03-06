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Фильм "Толока" показали в прифронтовых районах Донбасса

Фильм "Толока" показали в прифронтовых районах Донбасса
01:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости культуры:Фильм Михаила Ильенко "Толока" увидели украинские жители и военные на передовой.

Фильм известного украинского режиссера Михаила Ильенко «Толока», который выйдет на экраны 12 марта, первыми увидели украинские военные на передовой и жители прифронтовых районов.

Об этом режиссер рассказал в интервью Укринформу.

«Мы оформляли заявку на Украинский культурный фонд, который частично профинансировал. Где делали показы под звездами, в клубах, где в совершенно неприспособленных помещениях. Везли аппаратуру, чтобы было качество показа, немного волонтерской помощи везли. Как отчет из этой поездки, мы сделали отдельные репортажи, снятые документальные фото и видео. Эта поездка была наполнена незабываемыми, бесценными для меня моментами», - говорит режиссер.

По его словам, «Толоку» показывали по всей линии фронта, иногда показы проходили в очень необычных условиях.

«Мы там демонстрировали «Толоку» под мостом, при свете звезд. Зрителей было шестеро. Они так обрадовались нашему приезду, так радовались показу, для них это было очень важное событие. Далее Песков нас уже не пустили. В 2014 году можно было проехать дальше, а теперь там уже другие порядки и дисциплина. Ситуация тогда была очень непростая», - рассказал режиссер.

По его словам, у зрителей из числа украинских военных и местных жителей в прифронтовых районах показ фильма вызвал большой интерес и много вопросов по сюжету. Это вдохновило создать «словарик», в нем будет описаны некоторые из моментов кинокартины.

Съемки фильма «Толока» начались семь лет назад. Сюжет основан на балладе Тараса Шевченко о девушке Екатерине, в которую влюбились трое казаков. Девушка пообещала остаться с тем, кто спасет из плена ее брата. Задача оказалась из непростых, и двое из трех казаков погибли, один выполнил задачу, но брат Екатерины оказался ее любимым. Сюжет кинокартины гораздо глубже, он - краткий экскурс в историю нашего государства, наполненный символами и смыслами, в основу которых положена старинная украинская традиция - толока.

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Фильм, Михаил Ильенко, Донбасс, Толока.
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