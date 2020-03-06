Netflix опубликовал трейлер 3 сезона сериала "Озарк" (Видео)

Новости культуры:Новый сезон американского драматического сериала выйдет 27 марта 2020 года.

Netflix показал трейлер третьего сезона криминального сериала "Озарк". Видеоролик опубликован на YouTube-канале Netflix.

Известно, что третий сезон сериала будет доступен на платформе Netflix 27 марта 2020 года.

Проект рассказывает о супружеской паре с детьми, которые сбегают от долгов в провинциальный городок Озарк.

Действие в третьем сезоне развернется спустя полгода после событий второго. Джейсон Бэйтман, Лора Линни и Джулия Гарнер вернутся к своим ролям (Бэйтман также поставит несколько серий).