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Netflix составил список фильмов и сериалов о сильных женщинах

Netflix составил список фильмов и сериалов о сильных женщинах
19:18 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: Instagram

Новости культуры:В список вошли английский сериал "Корона" и американский триллер "Молчание ягнят".

Netflix и организация "ООН Женщины" создали коллекцию сериалов и фильмов "Because She Watched", посвященную Международному дню прав женщин.

"Netflix и ООН Женщины создали коллекцию сериалов, документальных фильмов и художественных фильмов Because She Watched, посвященную Международному женскому дню", - говорится в сообщении.

Среди создателей и киногероинь коллекции, которая будет доступна в течение целого года: Софи Лорен, Салма Хайек, Ялица Апарисио, Милли Бобби Браун, Лори Нунн, Лана Кондор, Петра Коста и Ава ДуВернай.

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В коллекцию входят такие картины как: "Оранжевый - это новый черный", "История женитьбы", "Сундук с птицами", "Молчание ягнят", "Карточный домик", "Очевидный глаз", "Корона", "Гравитация", "Рома" и "Париж пылает".

"Цель создания коллекции - рассказать о женских историях и показать женщин во всем их разнообразии. Речь идет о том, чтобы сделать видимым невидимое, доказать, что только при условии полного представления женщин на экране, привлечения их вне камеры и в наших произведениях всё общество будет процветать по-настоящему ", - сказала Анита Бхатия, заместитель исполнительного директора организации "ООН Женщины".

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Фильмы, Женщины, Сериалы, Netflix, ООН-Женщины, Because She Watched.
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