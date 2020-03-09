В Сети опубликовали тизер нового сериала с Николь Кидман (Видео)

Представители HBO обнародовали ожидаемый тизер нового сериала "Отыграть назад" (The Undoing). Главные роли в нем исполнили знаменитые актеры Николь Кидман и Хью Грант. Режиссером сериала стала Сюзанна Бир, известная успешными кинопроектами "Птичий короб", "Месть", "Серена". Она мастерски экранизировала роман Жана Ханффа Корелица "Ты должен был знать". По сюжету женщина является популярной в США и готовится к выпуску авторской книги. Казалось бы, все в ее жизни идеально: любимый человек Джонатан всегда рядом и сын, который учится в частной элитной школе Нью-Йорка. Однако незадолго до издания книги вся жизнь Грейс кардинально меняется. Жуткое исчезновение возлюбленного и цепочка ужасных откровений заставляют психотерапевта забыть о собственных же советах в подобных случаях. Грейс Сакс должна будет спасти свою жизнь и сына, забыв о прошлом. Премьера запланирована на 10 мая 2020 года.