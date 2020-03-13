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Начинаются съемки второго фильма "Иловайск 2014"

Начинаются съемки второго фильма "Иловайск 2014"
00:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости культуры:Начата работа над вторым фильмом "Иловайск 2014".

Начата работа над продолжением истории "Иловайск 2014. Батальон "Донбасс". Второй фильм - экшен под условным названием "Иловайск 2014. Бишут" - расскажет о судьбе пленных украинских бойцов после "зеленого коридора".

Об этом рассказал на пресс-конференции в Укринформе генеральный продюсер, сценарист, режиссер, а также исполнитель главной роли в фильме Тарас Костанчук, сообщает корреспондент агентства.

"Мы покажем всю жестокость, всю безысходность людей в плену. Будет эпизод обмена, но мы покажем, как готовился этот обмен, что ему предшествовало, как это все было трудно, как трудно было найти "материал" для обмена... И будет история о действиях наших людей-патриотов на чужой территории. Часть действия фильма будет происходить в Донецке, на территории, неконтролируемой украинской властью", - сказал Костанчук.

Он отметил, что съемки фильма стартуют уже в апреле, а его премьера запланирована на октябрь 2020 года.

Костанчук подчеркнул, что планируется снять фильм, который станет массовым, поэтому он не будет таким тяжелым для восприятия, как первый.

"Если первый фильм - это военная драма, фильм-реквием, который сознательно снимали как дань памяти погибшим, то второй - это военный экшен. Мне хочется затянуть на патриотическое кино не только взрослых, сознательных украинцев, но и молодежь, тинэйджеров, которые посмотрят интересный фильм и увидят нечто важное для себя. Это будет, условно говоря, "Спасти рядового Райана", где война, но с хеппи-эндом и зритель доволен", - рассказал режиссер.

По его словам, уже утверждены все локации, в основном это Киев и область. Снимать фильм будет оператор Александр Земляной. Почти полностью утвержден актерский состав. Это Римма Зюбина, Сергей Дзялик, который играл в фильме, согласились сниматься Ирма Витовская и Наталья Васько.

"Все актрисы сыграют жен пленных бойцов. Мне важно показать роль этих фантастических женщин бойцов батальона, которые еще за полгода до этого не знали, что такое армия, и уже прошли войну и попали в плен", - сказал Костанчук.

Он также сообщил, что на следующей неделе состоится кастинг среди бойцов и их во второй истории будет меньше, чем в первой.

"Мы привлечем их около двух десятков, потому здесь не будет войны как таковой - будут происходить события, связанные с обменом и с действиями на оккупированной территории. У нас есть блокпосты, есть военные столкновения, и во всех этих сценах будут задействованы ветераны", - уточнил режиссер.

Что касается денег, то, как отметил Костанчук, в Госкино за финансовой поддержкой они не обращались.

"Какие-то деньги уже есть. У меня есть личные деньги. И у нас есть люди, которые готовы помогать с этим проектом. Это мои друзья и просто патриоты, которые и в первом проекте помогали деньгами", - отметил он.

Как добавила Римма Зюбина, кроме военной истории, в фильме будет еще и мирная жизнь, хотя ее и немного.

"Я буду играть жену главного героя, роль которого будет исполнять Тарас Костанчук. И это тоже интересно, потому что есть разные истории... Идет на фронт один человек, а возвращается другой. И никакой психолог не может помочь. И я даже не знаю, кому труднее, ей или ему", - сказала актриса.

Как отмечалось, над музыкой будет работать Юрий Здоренко, известный по песне «Не умирай" к первому фильму.

"Юрий уже написал финальную песню. Это фантастическая песня. Мы вместе написали к ней слова. Основная его работа начнется, когда будет видеоматериал", - отметил Костанчук.

Как сообщалось, военная драма "Иловайск 2014. Батальон "Донбасс" режиссера Ивана Тимченко вышла в прокат в сентябре 2019 года. Она была снята на основе реальных событий с участием их участников. В центре ленты командир штурмовой группы добровольческого батальона "Донбасс" с позывным "Бишут" Тарас Костанчук - автор идеи и генеральный продюсер фильма сыграл самого себя.

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Фильм, Иловайск 2014.
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