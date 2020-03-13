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Пятница, 13.03.2020
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На Takflix выходит украинская драма "Когда падают деревья" (Видео)

На Takflix выходит украинская драма "Когда падают деревья" (Видео)
18:20 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: Twitter

Новости культуры:Премьера ленты состоялась на 68-м Берлинском кинофестивале в рамках конкурсной программы Panorama.

На стриминговий платформе Takflix 13 марта состоится онлайн-премьера украинской драмы "Когда падают деревья". Об этом сообщает компания "Артхаус Трафик".

"13 марта на стриминговий платформе Taklix состоится онлайн-премьера украинской драмы "Когда падают деревья" режиссера и сценариста Марыси Никитюк", - говорится в сообщении.

Полнометражный дебют Никитюк снят в стиле магического реализма. Фильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино в копродукции с Польшей и Северной Македонией.

Как отмечается, премьера ленты состоялась на 68-м Берлинском кинофестивале в рамках конкурсной программы Panorama. Фильм получил многочисленные положительные отзывы профессионального сообщества и прессы, назвала фильм "темной эротической сказкой".

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В Украине "Когда падают деревья" отметили национальной премией кинокритиков Киноколо в категории "Открытие года", которой награждают автора лучшего полнометражного дебюта, а также премией за лучшую актерскую работу в национальном конкурсе Одесского международного кинофестиваля.

События фильма происходят в украинской провинции, где на глазах у мятежной пятилетней Ветки разворачивается любовная драма между двоюродной сестрой Ларисой и ее возлюбленным, бандитом по имени Шрам. В центре истории - судьба трех поколений, проживающих в жестких социальных рамках и попытках обрести внутреннюю свободу. В единый эстетический фон сплетаются народные верования местных жителей, дикая природа, расцвет криминала и постсоветский хаос.

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13 марта, Когда падают деревья, Takflix.
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