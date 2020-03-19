Вышел трейлер комедийного сериала "Загрузка" от создателя "Офиса" (Видео)

Amazon опубликовал первый трейлер комедийного сериала "Загрузка" (Upload) от создателя "Офиса" Грега Дэниелса. Действие ленты разворачивается в будущем, где сознание человека, который находится на грани смерти, можно загрузить в среду виртуальной реальности. В этом месте можно "жить" целую вечность. Есть возможность выходить на контакт с реальным миром, когда живые попадают в цифровое пространство с использованием технологии VR. В центре сюжета оказывается парень по имени Натан в исполнении Робби Амелла. Он попадает в аварию, после чего его сознание и загружают в этот цифровой рай. Премьера "Загрузки" состоится на Amazon Prime 1 мая.