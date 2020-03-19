Скачать
Четверг, 19.03.2020

Вышел трейлер комедийного сериала "Загрузка" от создателя "Офиса" (Видео)

Amazon опубликовал первый трейлер комедийного сериала "Загрузка" (Upload) от создателя "Офиса" Грега Дэниелса. Действие ленты разворачивается в будущем, где сознание человека, который находится на грани смерти, можно загрузить в среду виртуальной реальности. В этом месте можно "жить" целую вечность. Есть возможность выходить на контакт с реальным миром, когда живые попадают в цифровое пространство с использованием технологии VR. В центре сюжета оказывается парень по имени Натан в исполнении Робби Амелла. Он попадает в аварию, после чего его сознание и загружают в этот цифровой рай. Премьера "Загрузки" состоится на Amazon Prime 1 мая.
112.ua
Фото: Скриншот
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Фильмы, Кино, Трейлер, Загрузка, Смотреть, Сериал Загрузка.
10:23 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь