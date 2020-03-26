Самый популярный во время карантина: Netflix назвал лидирующий сериал на сервисе

Новости культуры:Netflix огласил, какой сериал пользуется наибольшей популярностью у подписчиков сервиса во время карантина.

Самым популярным шоу стал "Офис". За прошедшие три недели шоу со Стивом Кареллом посмотрело 200 тысяч зрителей.

Отметим, что сериал "Офис" будет находиться на стриминговом сервисе до конца 2020 года, после чего отправится на онлайн-платформу NBCUniversal.

Сериал рассказывает об обычных буднях сотрудников офиса, которым приходится терпеть странности своего босса. Он выходил с 2005 по 2013 год, но до сих пор не утратил своей актуальности.

Добавим, как пишет Comicbook, из-за большой нагрузки пользователи Netflix жалуются на проблемы с доступом к сервису. Сбой в работе платформы зафиксирован на территории США и Европейского союза.