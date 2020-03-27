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Пятница, 27.03.2020

Apple TV+ выпустил дебютный трейлер сериала с Крисом Эвансом (Видео)

В главных ролях снялись Крис Эванс, Мишель Докери и Джейден Либерхер. В основе сюжета лежит история помощника окружного прокурора штата Массачусетс Энди Барбера, чей сын обвиняется в убийстве одноклассника. Премьера сериала, состоящего из 8 эпизодов, запланирована на 24 апреля на сервисе Apple TV+.
112.ua
Фото: twitter
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