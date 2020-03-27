Apple TV+ выпустил дебютный трейлер сериала с Крисом Эвансом (Видео)

В главных ролях снялись Крис Эванс, Мишель Докери и Джейден Либерхер. В основе сюжета лежит история помощника окружного прокурора штата Массачусетс Энди Барбера, чей сын обвиняется в убийстве одноклассника. Премьера сериала, состоящего из 8 эпизодов, запланирована на 24 апреля на сервисе Apple TV+.