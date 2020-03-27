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HBO представил первый трейлер фильма "Безупречный" (Видео)

HBO представил первый трейлер фильма "Безупречный" (Видео)
12:33 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Телеканал HBO выпустил дебютный трейлер фильма "Безупречный".

Телеканал HBO выпустил первый трейлер фильма "Безупречный", главные роли в котором играют Хью Джекман и Эллисон Дженни.

Режиссером ленты выступил Кори Финли ("Чистокровные").

Сюжет фильма основан на реальной истории Фрэнка Тассоне, директора престижной школы в богатом пригороде Нью-Йорка. Выпускники Фрэнка поступают в лучшие университеты США, родители и фонды щедро спонсируют его работу, а на страницах газет регулярно печатают его совместные фотографии со знаменитыми политиками и спортсменами. Но за всем этим скрывается преступная схема, которая неминуемо станет достоянием общественности.

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Премьера запланирована на 25 апреля. В мае он появится на новом стрим-сервисе HBO Max.

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Кино, Фильм, HBO, Трейлер, Безупречный.
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