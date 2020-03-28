Золота Дзиґа-2020: стартовало голосование за лучший фильм в номинации "Премия зрительских симпатий"

Продолжается онлайн-голосование до 12 апреля в номинации "Премия зрительских симпатий", которая в третий раз будет вручаться в рамках Четвертой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа".
Об этом сообщается на сайте Украинской киноакадемии.
"В номинации "Премия зрительских симпатий" - ТОП-10 украинских фильмов, которые за период проката с 1 января по 31 декабря 2019 года пересмотрело большое число зрителей. Сделать свой выбор и проголосовать за лучший фильм кинопремии "Золота Дзиґа" в этой номинации могут сами зрители. Голосование проходит на сайте до 12 апреля. Победит тот фильм, который наберет наибольшее количество голосов за период голосования", - говорится в сообщении.
Фильмы, которые участвуют в номинации "Премия зрительских симпатий":
Фото: https://uafilmacademy.org
"Давай танцуй" (реж. Александр Березань);
"Встреча одноклассников" (реж. Валентин Шпаков);
"Запрещенный" (реж. Роман Бровко);
"Захар Беркут" (реж. Ахтем Сеитаблаев, Джон Винн);
"Клара и волшебный дракон" (реж. Александр Клименко);
"Круты 1918" (реж. Алексей Шапарев);
"Свингеры - 2" (реж. Андрейс Экиса);
"Фокстер и Макс" (реж. Анатолий Матешко);
"Цена правды" (реж. Агнешка Холланд);
"Я, ты, он, она" (реж. Владимир Зеленский, Дэвид Додсон).
Отныне в рамках Национальной кинопремии "Золота Дзига" учреждена премия "Открытие года". Победителем может стать любая персоналия, отличивщаяся выдающимися достижениями или достижениями за последний год. Определение победителей в этой номинации проходит на закрытом заседании правления и наблюдательного совета. Кроме того, четвертую кинопремию также будут вручать за "Самые визуальные эффекты". Победителя будут выбирать среди игровых полнометражных фильмов.
Результат голосования в номинации "Премия зрительских симпатий", а также имена победителей во всех номинациях, будут объявлены 28 апреля во время церемонии четвертой Национальной кинопремии "Золота Дзиґаа", которая в этом году состоится в онлайн-формате.