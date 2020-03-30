Третий сезон "Убивая Еву" начнется на две недели раньше (Видео)

Новости культуры:В трейлере видна дата начала показа — 12 апреля. Что на две недели раньше, чем сообщалось ранее.

BBC America и AMC показали первый трейлер третьего сезона сериала "Убивая Еву".

Такой перенос даты связан с тем, что из-за пандемии коронавируса отложена премьера сериала "Ходячие мертвецы: Мир за пределами". Чтобы заполнить образовавшийся в сетке вещания пробел, канал AMC сдвинул даты показа "Убивая Еву".

Сюжет сериала основан на романах Люка Дженнингса. Наемная убийца Вилланель (Джоди Коммер) и аналитик MI5 Ева Поластри (Сандра О) вступают в противостояние, в ходе которого становятся одержимы друг другом.

В третьем сезоне, состоящем из восьми серий, Ева скрывается и работает поварихой, пытаясь прийти в себя от последствий последней встречи с Вилланель. Вилланель же, оставшись без работы, мечтает найти себе новое призвание, пытается работать клоунессой и садовником. Она уверена, что Ева мертва, но неожиданно узнает, что это не так. И отправляется на поиски…

Кроме исполнительниц главных ролей Коммер и О, в третьем сезоне снялись те же актеры, что и в предыдущих сезонах, — Фиона Шоу в роли Каролин Мартинс и Ким Бодниа в роли Константина.