Райан Гослинг сыграет в экранизации романа Энди Уира

Новости культуры:Актер получил роль астронавта в будущей картине.

Актер Райан Гослинг сыграет в новом фильме "Проект "Святая Мария"", основанном на новом одноименном романе Энди Уира - автора "Марсианина", экранизированного Ридли Скоттом в 2015 году.

Как сообщает Deadline, студия MGM готова приобрести картину за семизначную сумму.

Когда будет запущено производство фильма и кто станет режиссером, неизвестно.

Гослингу досталась роль астронавта-одиночки, который должен спасти Землю от надвигающейся катастрофы. Актер также спродюсирует ленту вместе с Кеном Као ("Между нами музыка").

Напомним, Райан Гослинг уже играл астронавта в фильме "Человек на Луне" Дэмиэна Шазелла.