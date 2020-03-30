Райан Гослинг сыграет в экранизации романа Энди Уира

Актер Райан Гослинг сыграет в новом фильме "Проект "Святая Мария"", основанном на новом одноименном романе Энди Уира - автора "Марсианина", экранизированного Ридли Скоттом в 2015 году.
Как сообщает Deadline, студия MGM готова приобрести картину за семизначную сумму.
Когда будет запущено производство фильма и кто станет режиссером, неизвестно.
Гослингу досталась роль астронавта-одиночки, который должен спасти Землю от надвигающейся катастрофы. Актер также спродюсирует ленту вместе с Кеном Као ("Между нами музыка").
Напомним, Райан Гослинг уже играл астронавта в фильме "Человек на Луне" Дэмиэна Шазелла.