"Жизнь после смерти" от Netflix: трейлер второго сезона появился в сети (Видео)

Второй сезон "Жизни после смерти" (After Life) продолжит историю журналиста Тони, который после смерти жены пытается по-новому жить дальше: делать всё, что хочется, не думая о последствиях. На этот раз местная газета, в которой работает главный герой, окажется под угрозой закрытия. Рики Джервейс снова исполнил главную роль, а также поставил каждый эпизод второго сезона и написал сценарии к ним. Все шесть серий выйдут на Netflix 24 апреля.