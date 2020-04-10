В сети появился трейлер нового сезона сериала "Возвращение домой" (Видео)

Новости культуры:Amazon Prime презентовал первый тизер нового сезона сериала "Возвращение домой" с Жанель Моне.

Главную роль в дебютном сезоне сыграла Джулия Робертс, а сюжет был сосредоточен на военных экспериментах со стиранием памяти.

В этот раз действие развернется вокруг новой героини (Жанель Моне), которая еще глубже погрузится в исследование организации Geist Group, ответственной за создание проекта "Возвращение домой".

Премьера нового сезона намечена на 22 мая.

Постановщиком первого сезона шоу выступил создатель "Мистера Робота" Сэм Эсмейл. Во втором сезоне в режиссерском кресле его заменил Кайл Патрик Альварес ("13 причин почему").