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В сети появился трейлер нового сезона сериала "Возвращение домой" (Видео)

В сети появился трейлер нового сезона сериала "Возвращение домой" (Видео)
13:33 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Amazon Prime презентовал первый тизер нового сезона сериала "Возвращение домой" с Жанель Моне.

Главную роль в дебютном сезоне сыграла Джулия Робертс, а сюжет был сосредоточен на военных экспериментах со стиранием памяти.

В этот раз действие развернется вокруг новой героини (Жанель Моне), которая еще глубже погрузится в исследование организации Geist Group, ответственной за создание проекта "Возвращение домой".

Премьера нового сезона намечена на 22 мая.

Николь Кидман сыграет в новом сериале от Amazon

Постановщиком первого сезона шоу выступил создатель "Мистера Робота" Сэм Эсмейл. Во втором сезоне в режиссерском кресле его заменил Кайл Патрик Альварес ("13 причин почему").

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Все по теме:

Кино, Фильм, Amazon, Трейлер, Жанель Монэ, Amazon Prime, Возвращение домой.
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