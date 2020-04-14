Режиссер "Ранго" снимет мультик для Netflix

Новости культуры:Стримминговый сервис будет сотрудничать с Гором Вербински.

Оскароносный режиссер Гор Вербински ("Ранго") займется новым анимационным проектом для Netflix.

Как сообщает DiscussingFilm, мультфильм будет снят при помощи CG-анимации, а его идея принадлежит самому Вербински, который также выступит продюсером проекта.

Пока нет никаких подробностей, однако предполагается, что съемки стартуют приблизительно в конце 2020 года.

Свой последний на данный момент полнометражный художественный фильм — "Лекарство от здоровья" — Гор Вербински выпустил в 2016 году.

Как сообщалось ранее, Disney отложила на осень премьеру анимационного фильма "Душа".