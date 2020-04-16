Карантин закончится: американские кинотеатры готовятся к летнему сезону

Новости культуры:Американские кинотеатры рассчитывают открыться в июле.

Американские операторы кинотеатров, которые были вынуждены закрыть свои двери в марте 2020 года, чтобы помочь замедлить распространение коронавируса, стремятся к тому, чтобы к концу июля толпы людей по всей стране вернулись к запоздалому началу летнего кинематографического сезона.

Кроме того, операторы рассматривают возможность переходного периода, когда они смогут открыть некоторые залы в отдельных регионах Соединенных Штатов, где заболеваемость отступает быстрее всего. Это может начаться уже в середине июня, заявил Патрик Коркоран, пресс-секретарь Национальной Ассоциации владельцев кинотеатров. Впрочем, он подчеркнул, что сейчас любые сроки "очень приблизительные".

По его словам, все будет зависеть от рекомендаций органов здравоохранения. Среди проблем, с которыми сталкиваются кинотеатры, - обеспечение комфортных и безопасных условий просмотра для зрителей и наличие действительно привлекательного для них контента. Ведь совершенно очевидно, что голливудские студии вряд ли будут выпускать высокобюджетные фильмы, когда они не смогут обеспечить им общенациональный прокат.

Отметим, что в конце июля должен состояться релиз фильма студии Walt Disney "Мулан", в в августе планируется выпустить экранизацию комиксов DC "Чудо-женщина 2: 1984".