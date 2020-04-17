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Звезда "Чернобыля" сыграет в новом сериале от Disney

Звезда "Чернобыля" сыграет в новом сериале от Disney
14:28 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Компания Disney планирует снять сериал по мотивам "Звездных войн" с Стелланом Скарсгардом и Кайлом Соллером.

Стеллан Скарсгард ("Чернобыль") и Кайл Соллер ("Брексит") присоединились к актерскому составу нового сериала Disney+ "Кассиан Андор".

Как сообщает Variety, с актерами ведут переговоры, которые уже близятся к завершению.

В центре сюжета окажется капитан Повстанческого Альянса Кассиан Андор из фильма "Изгой-один. Звездные войны: Истории". К своей роли вернется Диего Луна. Также в шоу появится дроид K-2SO (Алан Тьюдик). Действие развернется до событий фильма, будущий сериал описывают как "шпионский триллер".

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Сценарий первого эпизода напишет Тони Гилрой, который работал над "Изгоем". А шоураннером выступит Стивен Шифф ("Американцы").

Премьера сериала "Кассиан Андор" ожидается в 2021 году.

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Кино, Фильм, Дисней, Стеллан Скарсгард, Роль, Актер, Кайл Соллер.
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