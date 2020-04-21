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Джеймс Ганн о возвращении Таноса в "Стражи Галактики 3": Есть множество других интересных сюжетных линий

Джеймс Ганн о возвращении Таноса в "Стражи Галактики 3": Есть множество других интересных сюжетных линий
01:53 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Pinterest

Новости культуры:Режиссер "Стражей Галактики 3" уточнил дальнейшую судьбу Таноса.

Постановщик серии фильмов о Стражах Галактики Джеймс Ганн ответил на вопросы своих поклонников, касающиеся третьей части, приоткрыв завесу таинственности над некоторыми деталями проекта. В частности, он уточнил, планирует ли он каким-либо образом вернуть на экраны главного антагониста киновселенной Marvel - Таноса.

По словам Ганна, он не видит в этом смысла, так как в комиксах "есть множество других интересных сюжетных линий". Он также подтвердил, что в третьем фильме в команде Стражей будут потери, и, вполне возможно, она пополнится новыми участниками. Естественно, партия Питера Квилла будет в фильме столь же значительна, как и прежде.

Помимо этого, Джеймс Ганн объяснил некоторые странности из предыдущих экранизаций. Например, как Стражи, являющиеся инопланетянами, могли общаться с землянами. Постановщик рассказал, что у всех его героев "кибернетические импланты, которые действуют в обе стороны".

Фильм "Стражи Галактики 3" будут последней частью

Что касается самой сложной сцены во второй серии, то Ганн назвал открывающий эпизод с танцем маленького Грута, на создание которой, по его утверждению, ушло два года. Это были "самые крутые титры в кино", - резюмировал он.

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Фильмы, Стражи Галактики, Джеймс Ганн, Танос.
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