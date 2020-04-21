Перенесены на неизвестную дату: съемки шестого сезона сериала "Чужестранка" отложили

Новости культуры:Съемки нового сезона приостановлены из-за коронавируса.

Съемки шестого сезона фэнтезийной драмы "Чужестранка" (Outlander) по серии популярных романов писательницы Дианы Гэблдон, отложены из-за коронавируса на неопределенный срок.

Об этом refinery29 сообщила актриса Катрина Балф, исполняющая главную роль в сериале. Она также находится дома на карантине.

"Я должна была начать сниматься в 6 сезоне, но съемки были перенесены на пока неизвестную дату", - сказала актриса.

Сериал рассказывает о Клэр, враче из 1940-х годов, которая каким-то образом попадает в прошлое в Шотландию 18-го века и влюбляется в повстанца-якобита Джейми.

Пятый сезон вышел в феврале 2020 года, о дате шестого сезона говорить пока рано.