Съемки сериала "Песочный человек" остановили

Новости культуры:Автор комикса "Песочный человек" (The Sandman) Нил Гейман рассказал, на какой стадии находится производство одноименного сериала для Netflix.

В следующем месяце планировалось начать съемки сериала Netflix "Песочный человек" по графическому роману Нила Геймана. Но, по словам писателя, в этот процесс вмешался коронавирус:

Все идет очень хорошо, за исключением единственного факта: проект заморожен до тех пор, пока не возобновится нормальная работа студий. Сценарий первого сезона завершен, назначены режиссеры, начались кастинги актеров и строительство декораций. Все готово к съемкам, но пришлось отложить их начало. Как только пандемия закончится, мы вернемся к прерванному процессу.

Продюсерами сериала выступают сам Нил Гейман и Дэвид Гойер ("Темный рыцарь"), на должность шоураннера приглашен Аллан Хейнберг (сериал "Скандал").

В сериале расскажут о приключениях повелителя снов Морфея, который долгие годы провел в заточении после тайного ритуала, и о его родне: Судьбе, Смерти, Разрушении, Отчаянии, Желании и Исступлении. За десятилетия, которые Морфей провел в заточении, мир сильно изменился. Теперь ему предстоит освоиться в новом мире и возродить свою былую силу.

Дата возобновления работ пока не назначена.