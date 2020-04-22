Съемки сериала "Песочный человек" остановили

В следующем месяце планировалось начать съемки сериала Netflix "Песочный человек" по графическому роману Нила Геймана. Но, по словам писателя, в этот процесс вмешался коронавирус:
Все идет очень хорошо, за исключением единственного факта: проект заморожен до тех пор, пока не возобновится нормальная работа студий. Сценарий первого сезона завершен, назначены режиссеры, начались кастинги актеров и строительство декораций. Все готово к съемкам, но пришлось отложить их начало. Как только пандемия закончится, мы вернемся к прерванному процессу.
Продюсерами сериала выступают сам Нил Гейман и Дэвид Гойер ("Темный рыцарь"), на должность шоураннера приглашен Аллан Хейнберг (сериал "Скандал").
В сериале расскажут о приключениях повелителя снов Морфея, который долгие годы провел в заточении после тайного ритуала, и о его родне: Судьбе, Смерти, Разрушении, Отчаянии, Желании и Исступлении. За десятилетия, которые Морфей провел в заточении, мир сильно изменился. Теперь ему предстоит освоиться в новом мире и возродить свою былую силу.
Дата возобновления работ пока не назначена.