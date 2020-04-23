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Раскрыты детали фильма "Веном 2" (Видео)

Раскрыты детали фильма "Веном 2" (Видео)
15:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости культуры:Пока всех деталей сюжета представители Marvel и компании Sony, которая занимается производством фильма, не разглашают.

Киностудия Marvel готовит к выпуску вторую часть супергеройского фильма "Веном". Главную роль получил знаменитый Том Харди, который с легкостью перевоплотился в жуткое инопланетное существо. Чего ждать от новинки Marvel – узнавайте в материале.

По данным Variety, вторая часть фильма будет называться Venom: Let There Be Carnage, что можно перевести как "Веном: Да начнется резня". Пока неизвестно, как кинолента будет называться в украинском прокате. В американской версии авторы кинопроекта использовали игру слов, так как Карнаж – злодей, с которым будет бороться супергерой. Поэтому, вероятно, украинцы тоже сделают на это акцент.

Известно, что в новой части Веном столкнется с более жестоким симбиотом, который безжалостно уничтожает все на своем пути. Поэтому ему придется собрать все свои силы, чтобы противостоять злодею, и протестировать больше возможностей своих сверхспособностей. 

В то же время поклонники предполагают, что в "Веном 2" появится Человек-паук, потому что в комиксах история этих героев переплетается. Однако пока официального подтверждения этому нет. 

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Главные актеры и роли:

  1. Том Харди – Эдди Брок (Веном), журналист, который становится хозяином симбиота, придающего ему сверхчеловеческие способности

  2. Вуди Харрельсон – Карнаж, серийный убийца с подобным симбиотом

  3. Мишель Уильямс – Энн Вейнг, окружной прокурор и бывшая невеста Эдди

  4. Рейд Скотт – Дэн Льюис, врач и бойфренд Энн

  5. Наоми Харрис – любимая девушка Карнажа

Премьера фильма "Веном 2" была запланирована на осень 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирус выход долгожданной киноленты перенесут на 25 июня 2021 года.

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